ВТБ и группа компаний «Доброфлот» расширяют сотрудничество



11 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АО «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот») Александр Ефремов подписали соглашение о сотрудничестве.



Документ предусматривает взаимодействие сторон в развитии рыбохозяйственного комплекса предприятия и реализации различных инфраструктурных проектов.



ВТБ уже сотрудничает с группой компаний «Доброфлот»: в первом полугодии 2018 г. банк заключил с ней кредитное соглашение на сумму 1,5 млрд рублей для реализации инвестиционного проекта. Он подразумевает строительство в г. Большой Камень завода по переработке минтая и иных видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки. На предприятии будет создано порядка 1 600 рабочих мест. Запуск завода планируется в третьем квартале 2019 года.



Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Подписанное сегодня соглашение станет очередным шагом в развитии наших отношений с группой компаний «Доброфлот» - ведущим российским производителем рыбных консервов. Уверен, реализуемые совместные проекты будут содействовать повышению стандартов качества отечественной рыбопродукции и развитию отрасли в целом».



Генеральный директор АО «Южморрыбфлот» Александр Ефремов прокомментировал: «Мы активно инвестируем в расширение производственных мощностей предприятия и уверены, что развитие сотрудничества с ВТБ станет дополнительным импульсом к продолжению работы в этом направлении. Мы намерены и в дальнейшем взаимодействовать в области разработки и реализации совместных инвестиционных программ, поддержки инновационного развития и модернизации группы компаний «Доброфлот».



Для справки:

АО «Южморрыбфлот» - крупнейшее предприятие береговой переработки полного технологического цикла на Дальнем Востоке, существующее с 1911 года. Предприятие входит в группу компаний «Доброфлот» - рыбопромышленный холдинг Дальнего Востока, объединяющий рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (морская добыча рыбы), ООО «Движение» (логистическая компания полного цикла перевозки и перевалки в портах рыбы), ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», которые ведут неразрывный технологический процесс и обеспечивают полный цикл жизни товара из рыбы – от добычи и переработки свежего сырья в море до доставки готовой продукции во все регионы России, а также за рубеж.