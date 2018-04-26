Всероссийская благотворительная акция «Мир без слез» прошла в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону



27 апреля всероссийская благотворительная акция «Мир без слез» прошла в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. В рамках благотворительной программы банк ВТБ передал в дар больнице комплекс оборудования для детского ортопедо-травматологического отделения. Стоимость медицинской техники составила 1 500 000 рублей. Торжественное вручение подарочного сертификата состоялось в ходе пресс-конференции накануне, 26 апреля.



При общении с журналистами Сергей Бондарев, заместитель губернатора Ростовской области, отметил: «Правительство области осознает ответственность за здоровье детей и делает всё для того, чтобы малыши получали качественную медицинскую помощь. Особое внимание этому вопросу уделяется в рамках реализации указа президента России «О десятилетии детства». Радует, что и бизнес-сообщество поддерживает наиболее значимые социальные проекты».



В этот день слова благодарности в адрес банка, региональным представителем которого выступил Юрий Авдеев, управляющий филиалом ВТБ в городе Ростове-на-Дону, прозвучали также от Елены Кожуховой, заместителя администрации города Ростова-на-Дону, и Надежды Левицкой, начальника управления здравоохранения города Ростова-на-Дону.



О самой акции «Мир без слез» рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ: «Уже на протяжении 15 лет мы помогаем детским больницам от Калининграда до Владивостока в приобретении необходимого медицинского оборудования. В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов рублей. Ростов-на-Дону стоит особняком в списке городов, где проходит акция «Мир без слез», сюда мы приезжаем уже в четвертый раз подряд. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка».



В прошлом году в дар городской больнице № 1 имени Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону было передано электрохирургическое оборудование. В 2015 году благодаря акции в детской городской больнице № 1 появилось оборудование для клинико-диагностического отделения и отделения восстановительного лечения. А в 2011 году в рамках благотворительной программы областная детская больница получила мобильную модульную станцию дозированного введения лекарственных средств для отделения интенсивной терапии детей с онкологическими заболеваниями.



О том, какое оборудование будет куплено на выделенные средства в этом году, рассказал Юрий Дронов, главный врач городской больницы № 20.



- Мне хочется сказать слова благодарности банку ВТБ, который нашел возможность выделить средства на приобретение необходимого для детского ортопедического отделения высокоэффективного оборудования. Прежде всего, мы помогаем детям, поступающим по вызовам скорой помощи, буквально возвращаем в строй, поскольку лечим травмы нижних и верхних конечностей, позвоночника. Новое оборудование позволит нам уменьшить время операций, а значит — страдания и боль детей.



- Программа «Мир без слёз» приезжает в Ростовскую область в пятый раз с 2011 года, — отметил управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев. — Мы продолжаем помогать нашим ведущим медицинским учреждениям детского здравоохранения приобретать высокотехнологичное оборудование последнего поколения, способствуя повышению эффективности и доступности медицинских услуг.



По традиции в этот день подарок получила не только больница, но и все маленькие пациенты. На один день больничные коридоры превратились в телевизионную студию. На праздник к детям заглянули персонажи легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Завораживающие связки воздушных шаров, экстравагантный Безумный Шляпник и озорная Клоунесса встречали ребят под вспышки фотокамеры. Каждый из маленьких гостей смог получить «живой» снимок на память. А когда в актовом зале заиграла такая знакомая всем песня «Спят усталые игрушки», ребята вместе с Филей, Степашкой и их старшим товарищем, заслуженной артисткой России Натальей Голубенцевой, отправились на поиски сокровищ. Детей ждали невероятные фокусы, хитроумные загадки и веселые конкурсы. После того как все препятствия были пройдены, а заветный сундук открыт, каждый малыш получил в подарок личный «сундучок» с набором для рисования.

