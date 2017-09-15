Вор вынес из дома в Ростовской области вещи на 120 тысяч рублей





Вор вынес из дома в Зерноградском районе Ростовской области вещи на 120 тысяч рублей.



Мужчина забрался в квартиру через окно. Осмотрев комнаты, он вынес оттуда электронную технику, электроинструменты и деньги. Общая сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей. Вернувшийся домой хозяин квартиры обнаружил и обратился в полицию.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за кражу местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Полицейские изъяли похищенное имущество и в скором времени вернут его законному владельцу.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».