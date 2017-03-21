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Вор-рецидивист за сутки обокрал несколько магазинов в Ростовской области

Вор-рецидивист за сутки обокрал несколько магазинов в Ростовской области

В Цимлянском районе вор-рецидивист за сутки обокрал несколько продуктовых магазинов.

21 марта в полицию обратились сотрудники торговой точки в станице Красноярской. Они рассказали, что из кассы магазина пропали деньги.

По подозрению в краже полицейские задержали 29-летнего жителя Родионово-Несветайского района. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина повредил строительным инструментом раму металлопластикового окна, забрался в помещение и украл деньги.
- В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что подозреваемый причастен к совершению аналогичных краж из продуктовых магазинов Цимлянского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность мужчины к совершению подобных преступлений на территории области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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