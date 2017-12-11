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Водитель внедорожника сбил девочку в Ростовской области

Водитель внедорожника сбил девочку в Ростовской области

Водитель внедорожника сбил девочку в Ростовской области. Авария случилась 12 декабря около 18 часов в Белой Калитве на улице Московской.
- По предварительной информации, 66-летний водитель «Рендж Ровера» сбил 13-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В результате аварии несовершеннолетняя пострадала и с травмами была доставлена в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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