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Во второй половине января в Ростове будут отключать свет

Во второй половине января в Ростове будут отключать свет

Жителей Ростова предупреждают о предстоящем отключении электроэнергии. В течение двух недель электроэнергию будут отключать на ряде улиц донской столицы.

С 17 по 31 января с 10 до 17 часов света не будет на улицах и в переулках:
- Шатурской, в домах с 23 по 55 и с 18 по 42;
- Волгостроевской, в домах с 1 по 35 и со 2 по 42;
- Кржижановского, в домах с 77 по 115 и с 96 по 130;
- Гельца, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;
- Марины Расковой, в домах с 1 по 11, со 2 по 14, с 13 по 19 и с 16 по 24;
- Герцена, в домах с 87 по 135;
- Якуба Колоса, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;
- Владиленской, в домах с 185 по 203 и со 126 по 136;
- Конном, в домах с 11 по 21 и с 20 по 32.

С 16 по 18 января в это же время света не будет в садоводческих товариществах «Победа», «Югтехмонтаж», «Гамма труд», «Утро», «Зодчий», «Агат», «Агропром», «Колос», «Ростсельмашевец», «Космос», «Афганец».

На ночь электроэнергию будут включать.

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