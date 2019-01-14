Во второй половине января в Ростове будут отключать свет





Жителей Ростова предупреждают о предстоящем отключении электроэнергии. В течение двух недель электроэнергию будут отключать на ряде улиц донской столицы.



С 17 по 31 января с 10 до 17 часов света не будет на улицах и в переулках:

- Шатурской, в домах с 23 по 55 и с 18 по 42;

- Волгостроевской, в домах с 1 по 35 и со 2 по 42;

- Кржижановского, в домах с 77 по 115 и с 96 по 130;

- Гельца, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;

- Марины Расковой, в домах с 1 по 11, со 2 по 14, с 13 по 19 и с 16 по 24;

- Герцена, в домах с 87 по 135;

- Якуба Колоса, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;

- Владиленской, в домах с 185 по 203 и со 126 по 136;

- Конном, в домах с 11 по 21 и с 20 по 32.



С 16 по 18 января в это же время света не будет в садоводческих товариществах «Победа», «Югтехмонтаж», «Гамма труд», «Утро», «Зодчий», «Агат», «Агропром», «Колос», «Ростсельмашевец», «Космос», «Афганец».



На ночь электроэнергию будут включать.