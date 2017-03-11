«ВАЗ» в Ростове сбил 5-летнего ребёнка на велосипеде
В Ростове 5-летний малыш пострадал в результате ДТП. Ребёнка на велосипеде сбил автомобиль.
Наезд произошёл 12 марта около половины шестого вечера на улице Штахановского. 37-летний водитель «ВАЗ-21103», сдавая назад, сбил маленького велосипедиста, который катался во дворе под присмотром матери.
- В результате ДТП ребёнок получил травмы, - рассказали в донском управлении ГИБДД.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все детали случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.