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«ВАЗ» в Ростове сбил 5-летнего ребёнка на велосипеде

«ВАЗ» в Ростове сбил 5-летнего ребёнка на велосипеде

В Ростове 5-летний малыш пострадал в результате ДТП. Ребёнка на велосипеде сбил автомобиль.

Наезд произошёл 12 марта около половины шестого вечера на улице Штахановского. 37-летний водитель «ВАЗ-21103», сдавая назад, сбил маленького велосипедиста, который катался во дворе под присмотром матери.
- В результате ДТП ребёнок получил травмы, - рассказали в донском управлении ГИБДД.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все детали случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

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Гость Вячеслав

Сегодня, 19:19

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