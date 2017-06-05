В Железнодорожном районе Ростова нашли снаряд времён войны

В Железнодорожном районе Ростова в саду частного дома на улице Днепростроевской местные жители нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.



Взрывоопасный предмет горожане обнаружили утром 6 июня. Об опасной находке ростовчане сообщили спасателям.

- Районным военкоматом отправлена заявка на вывоз и уничтожение снаряда, - рассказали в ДПЧС Ростовской области. - Место обнаружения находится под охраной сотрудников полиции.



В тот же день в Верхнеподпольненском сельском поселении Аксайского района снаряд нашли в поле. Боеприпас обнаружили во время земляных работ. А на окраине посёлка Углегорский Тацинского района около старого металлозавода местные жители нашли гранату времён войны.



В настоящее время места обнаружения взрывоопасных предметов охраняют полицейские. Оцепление выставлено до прибытия сапёров, которые должны извлечь и уничтожить боеприпасы.