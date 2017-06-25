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В Волгодонске на стройке погиб мужчина

В Волгодонске на стройке погиб мужчина

В Волгодонске на строительной площадке погиб рабочий. Мужчина упал с высоты.

По предварительным данным, 65-летний строитель 23 июня во время работ упал с четвертого этажа строящегося многоквартирного дома, расположенного на улице Ленинградской.
- В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Следователи опросили очевидцев происшествия, назначены экспертизы. После завершения проверку будет принято процессуально решение.

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