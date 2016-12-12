В Волгодонске мужчина поджог иномарку местного жителя



В Волгодонске мужчина поджог «Киа Серато» местного жителя.



Иномарка была припаркована у дома волгодончанина. Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль и выяснили, что причиной возгорания стал поджог.

- Полицейские задержали 56-летнего гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Его доставили в дежурную часть, где выяснилось, что мужчина ранее привлекался за кражу. Также полицейские установили, что он облил иномарку бензином и поджог.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».



По предварительным данным, поджигатель и владелец иномарки знакомы не были.