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В Волгодонске мужчина поджог иномарку местного жителя

В Волгодонске мужчина поджог иномарку местного жителя
В Волгодонске мужчина поджог «Киа Серато» местного жителя.

Иномарка была припаркована у дома волгодончанина. Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль и выяснили, что причиной возгорания стал поджог.
- Полицейские задержали 56-летнего гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Его доставили в дежурную часть, где выяснилось, что мужчина ранее привлекался за кражу. Также полицейские установили, что он облил иномарку бензином и поджог.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

По предварительным данным, поджигатель и владелец иномарки знакомы не были.

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