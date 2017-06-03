В Волгодонске мужчина ограбил офис микрозаймов

В Волгодонске мужчина ограбил офис микрозаймов. По словам сотрудницы, грабитель, применив насилие, забрал из кассы выручку и скрылся.



По подозрению в грабеже полицейские задержали 32-летнего местного жителя, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. Он заключен под стражу.