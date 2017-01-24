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В Волгодонске из-за короткого замыкания загорелся масляной цех

В Волгодонске сгорел масляной цех. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы 23 января в 17.54. Загорелось одноэтажное здание на улице Окружная,17. Площадь возгорания составила 40 кв.м.
- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки,- сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.- В результате происшествия никто не пострадал.

Горение было полностью ликвидировано в 18.30. В тушение пожара принимали участие три единицы техники и восемь спасателей.

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