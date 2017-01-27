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В Волгодонске из-за короткого замыкания загорелся гараж с «Мерседесом»

В Волгодонске из-за короткого замыкания загорелся гараж с «Мерседесом»

В Волгодонске загорелся гараж с автомобилем «Мерседес С200». Возгорание произошло 26 января на улице Степная в строительном кооперативе №7. Сообщение поступило в спасательное ведомство в 14:19.
- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали два человека. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

Пожар локализовали в 14:32. Горение было ликвидировали в 14:35. В тушении пожара принимали участие шесть человек и две единицы спецтехники.

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