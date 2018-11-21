В Вешенской для посещения открыли летнюю кухню Шолоховых



В усадьбе Михаила Шолохова в станице Вёшенской открыли новую экспозицию. Теперь для посещения доступна летняя кухня семьи донского писателя.



На усадьбе М. А. Шолохова открылась новая постоянная экспозиция «Флигель. Летняя кухня Шолоховых», которая рассказывает о домашнем быте семьи Шолоховых.



Флигель расположен в восточной части усадьбы. Это небольшое одноэтажное здание, построенное в традиционном казачьем стиле. В нём размещались кухня, баня и подсобные помещения.







В кухне сохранились русская печь с плитой и посуда, которой пользовались Шолоховы. Это жаровой самовар, чугуны, кастрюли, сковороды, жаровня, махотки, корчажка, бальсан. Другая кухонная утварь - половники, дуршлаг, банки для сыпучих продуктов, сечка для капусты, сырорезка, рыбочистка - также подлинные.



Внимание посетителей обязательно привлечет кукла-грелка. Она принадлежала поварихе Анне Антоновне Долговой.







Во второй комнате флигеля, предназначенной для отдыха, стоит железная кровать с одеялом из довоенного дома Шолоховых. Эти вещи 1930-х годов. Их хозяева брали с собой в эвакуацию. Каким-то чудом они сохранились до наших дней.

- В 2017-2018 годах проведена реставрация здания, и в ноябре 2018 года флигель открылся для посещения, - рассказали в музее-заповеднике. - Предметы, представленные на выставке, подлинные, экспонируются впервые.







Во время посещения летней кухни посетители окунутся в атмосферу домашнего быта Шолоховых. Экскурсовод расскажет о любимых блюдах семьи, поварихе Анне Антоновне Долговой. Домочадцы ласково называли её Нюрой, Аннушкой. Она была незаурядной, доброй и весёлой женщиной, которая прожила у Шолоховых более 45 лет и считалась членом семьи.



