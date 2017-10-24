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В торговом центре на Северном в Ростове произошёл пожар

В торговом центре на Северном в Ростове произошёл пожар

В торговом центре в Северном микрорайоне Ростова произошёл пожар.

Огонь вспыхнул в помещении мясной лавки, расположенной в торговом комплексе «Вавилония» на проспекте Космонавтов. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны утром 25 октября.

Пламя распространилось на площадь два квадратных метра. Прибывшим на место происшествия пожарным понадобилось менее получаса, чтобы ликвидировать пожар.
- В результате возгорания никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – К тушению привлекались 31 спасатель и 10 единиц техники.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

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