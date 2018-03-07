В течение недели в Ростове будут отключать свет





В Ростове на протяжении рабочей недели будут отключать электроэнергию.



13 марта, во вторник, с 8 до 17 часов без света останутся жильцы домов №№ 10, 12, 10/1, 10/2, 10/3, 12а, 12/2 по проспекту Космонавтов.



14 марта, в среду, подача электроэнергии будет прекращена с 8 до 17 часов на улице Юфимцева, а также на проспекте Шолохова, в домах №№ 195/1, 195/2, 195/3, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 199/1, 201, 205, 207/1, 207/2, 207/3.



15 марта, в четверг, с 8 до 17 часов будут обесточены дома по улицам 4-я Линия, 6-я Линия и Советская.



В пятницу электричества не будет в домах №№ 31, 31/1, 31/2 по улице Зорге.



Отключение электроэнергии связано с плановыми ремонтными работами на линиях.