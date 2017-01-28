В Таганроге в магазине произошёл пожар





В Таганроге в магазине, расположенном на улице Чехова, произошёл пожар.



Сообщение о возгорании в торговой точке поступило в оперативные службы 27 января в 21:55.

- Произошел пожар в одноэтажном магазине на площади 2 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Чтобы полностью ликвидировать последствия горения, пожарным понадобилось порядка 20 минут.



В тушении были задействована девять спасателей и две единицы техники.