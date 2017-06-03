В Таганроге уличный грабитель напал на 43-летнего горожанина

В Таганроге уличный грабитель напал на 43-летнего горожанина. Происшествие случилось вечером 1 июня на улице Пархоменко.



Неизвестный напал на мужчину во дворе многоэтажного дома и, угрожая расправой, похитил золотую цепочку и мобильный телефон, а после скрылся. О случившемся потерпевший сообщил в правоохранительные органы.



- Оперативники задержали злоумышленника, им оказался 26-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».