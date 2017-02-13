В Таганроге пассажир ограбил водителя трамвая

В Таганроге пассажир ограбил водителя трамвая.



Пока вагоновожатый ненадолго покинул кабину, молодой человек схватил лежавшие на панели приборов телефон и деньги. Подоспевший водитель попытался вернуть похищенное, но парень несколько раз ударил его и скрылся. Общая сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.

- 12 февраля полицейские задержали по подозрению в преступлении 19-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские установили, что ранее молодой человек был судим за кражу.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Таганрожец заключен под стражу.



