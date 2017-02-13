Авторизация

Регистрация
  • USD 58.85
  • EUR 62.68
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

В Таганроге пассажир ограбил водителя трамвая

В Таганроге пассажир ограбил водителя трамвая.

Пока вагоновожатый ненадолго покинул кабину, молодой человек схватил лежавшие на панели приборов телефон и деньги. Подоспевший водитель попытался вернуть похищенное, но парень несколько раз ударил его и скрылся. Общая сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.
- 12 февраля полицейские задержали по подозрению в преступлении 19-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские установили, что ранее молодой человек был судим за кражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Таганрожец заключен под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!