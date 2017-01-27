В Таганроге мужчина украл деньги у своей коллеги





В Таганроге мужчина похитил 50 тыс. руб. у своей коллеги по работе. Он подвозил женщину на машине. Они припарковались около одного из многоэтажных домов на улице Крюйса, и женщина ненадолго вышла из машины. В салоне автомобиля пассажирка оставила свою сумку. Воспользовавшись отсутствием коллеги, водитель похитил из сумки 50 тыс. руб.

- В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД по городу Таганрогу

обратилась гражданка и сообщила о краже денежных средств из ее сумки,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- По подозрению в краже был задержан 33-летний местный житель.



В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».