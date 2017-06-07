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В Таганроге ликвидировали наркопритон, организованный супругами

В Таганроге ликвидировали наркопритон, организованный супругами

В Таганроге полицейские ликвидировали наркопритон. По подозрению в его организации задержали гражданских супругов.

Местные жители предоставляли свою квартиру в переулке Донском наркозависимым для употребления наркотиков.
- Сотрудники полиции выяснили, что 28-летняя гражданка ранее уже была судима за кражу, а в отношении её 33-летнего сожителя было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотического средства «соль», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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