В Таганроге ликвидировали наркопритон, организованный супругами





В Таганроге полицейские ликвидировали наркопритон. По подозрению в его организации задержали гражданских супругов.



Местные жители предоставляли свою квартиру в переулке Донском наркозависимым для употребления наркотиков.

- Сотрудники полиции выяснили, что 28-летняя гражданка ранее уже была судима за кражу, а в отношении её 33-летнего сожителя было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотического средства «соль», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».