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В Тацинском районе выявили 7-й случай бешенства за год

В Тацинском районе выявили 7-й случай бешенства за год
Седьмой случай бешенства за год выявили в Тацинском районе донского региона. В охотничьих угодьях села Скосырского застрелили лису, страдавшую опасным заболеванием. Теперь на территории введут двухмесячный карантин.


- Это седьмой случай бешенства в Тацинском районе с начала 2018 года, - сообщили в областной ветслужбе. - Данное заболевание крайне опасно для животных и человека. В природе им болеют лисы, енотовидные собаки, волки и грызуны. Они и переносят вирус.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, жителям региона рекомендуют избегать контактов с дикими животными. Своих питомцев нужно вакцинировать не реже раза в год.

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