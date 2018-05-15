В Тацинском районе выявили 7-й случай бешенства за год



Седьмой случай бешенства за год выявили в Тацинском районе донского региона. В охотничьих угодьях села Скосырского застрелили лису, страдавшую опасным заболеванием. Теперь на территории введут двухмесячный карантин.





- Это седьмой случай бешенства в Тацинском районе с начала 2018 года, - сообщили в областной ветслужбе. - Данное заболевание крайне опасно для животных и человека. В природе им болеют лисы, енотовидные собаки, волки и грызуны. Они и переносят вирус.



Чтобы обезопасить себя и своих близких, жителям региона рекомендуют избегать контактов с дикими животными. Своих питомцев нужно вакцинировать не реже раза в год.