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В Тацинском районе у мужчины изъяли почти килограмм марихуаны

В Тацинском районе у мужчины изъяли почти килограмм марихуаны

В Тацинском районе Ростовской области у 48-летнего местного жителя изъяли почти килограмм марихуаны. Мужчина хранил её для личного пользования.
- Как установили полицейские, мужчина заготовил дикорастущую коноплю и хранил ее дома с целью личного употребления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Ранее он уже был судим за кражу.

В отношении жителя Тацинского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

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