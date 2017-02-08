В Тацинском районе у мужчины изъяли почти килограмм марихуаны





В Тацинском районе Ростовской области у 48-летнего местного жителя изъяли почти килограмм марихуаны. Мужчина хранил её для личного пользования.

- Как установили полицейские, мужчина заготовил дикорастущую коноплю и хранил ее дома с целью личного употребления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Ранее он уже был судим за кражу.



В отношении жителя Тацинского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».