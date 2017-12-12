Авторизация

Регистрация


  • USD 58.71
  • EUR 69.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В субботу, 16 декабря, в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка

В субботу, 16 декабря, в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка
Фото: Caoinform.ru

В Ростове в субботу, 16 декабря, пройдёт продовольственная ярмарка выходного дня.

Уличная торговля развернётся на улице 14-я Линия, 84. На ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, мясо и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед от донских производителей. Кроме того, в торгах планируется участие предприятий рыбной отрасли.

Организаторы обещают, что цены будут снижены, по сравнению с рыночными, на 10-15%. Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.