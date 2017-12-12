В субботу, 16 декабря, в Ростове пройдёт продовольственная ярмарка



Фото: Caoinform.ru



В Ростове в субботу, 16 декабря, пройдёт продовольственная ярмарка выходного дня.



Уличная торговля развернётся на улице 14-я Линия, 84. На ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, мясо и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед от донских производителей. Кроме того, в торгах планируется участие предприятий рыбной отрасли.



Организаторы обещают, что цены будут снижены, по сравнению с рыночными, на 10-15%. Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов.