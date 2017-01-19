В столкновении двух «ВАЗов» на трассе Ростов-Волгодонск погибли оба водителя



В Ростовской области в столкновении двух «ВАЗов» погибли оба водителя. ДТП, унесшее жизни двух человек, произошло на 107 км трассы Ростов-Волгодонск 19 января в начале 11 утра.

- По предварительным данным, 36-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 37-летнего водителя, - рассказали в пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. - В результате ДТП водители автомобилей погибли.



По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

