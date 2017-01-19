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В столкновении двух «ВАЗов» на трассе Ростов-Волгодонск погибли оба водителя

В столкновении двух «ВАЗов» на трассе Ростов-Волгодонск погибли оба водителя
В Ростовской области в столкновении двух «ВАЗов» погибли оба водителя. ДТП, унесшее жизни двух человек, произошло на 107 км трассы Ростов-Волгодонск 19 января в начале 11 утра.
- По предварительным данным, 36-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 37-летнего водителя, - рассказали в пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. - В результате ДТП водители автомобилей погибли.

По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.
В столкновении двух «ВАЗов» на трассе Ростов-Волгодонск погибли оба водителя

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