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В Шахтах повесился 46-летний житель Белоруссии

В Шахтах покончил с собой 46-летний гражданин Республики Беларусь. Мужчина свёл счеты с жизнь в доме, в котором делал ремонт, сообщает DonDay Шахты.

Тело было обнаружено вечером 6 февраля в частном доме в переулке Казакова поселка Воровского. Мужчина повесился на шнуре, прикрепленном к крюку для люстры. Предсмертную записку при нем не нашли.

По предварительным данным, смерть белоруса наступила за несколько дней до обнаружения тела. Скорее всего, с момента его гибели прошло около четырех-пяти дней.

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