В Шахтах открыли движение на улице, где произошёл взрыв



В Шахтах возобновили движение по улице Хабарова. Дорога была временно закрыта, чтобы обеспечить безопасность во время расчистки завалов в доме, где случился взрыв. Вечером 16 января улицу вновь открыли для транспорта. Об этом сообщает DonDay Шахты.



Ограничение ввели 14 января. На месте происшествия три дня работали сотрудники управления по ГО и ЧС, полицейские, пожарные, медики и следователи. Поисково-спасательные работы были закончены 16 января. В тот же день на Хабарова возобновили движение.