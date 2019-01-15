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В Шахтах открыли движение на улице, где произошёл взрыв

В Шахтах открыли движение на улице, где произошёл взрыв
В Шахтах возобновили движение по улице Хабарова. Дорога была временно закрыта, чтобы обеспечить безопасность во время расчистки завалов в доме, где случился взрыв. Вечером 16 января улицу вновь открыли для транспорта. Об этом сообщает DonDay Шахты.

Ограничение ввели 14 января. На месте происшествия три дня работали сотрудники управления по ГО и ЧС, полицейские, пожарные, медики и следователи. Поисково-спасательные работы были закончены 16 января. В тот же день на Хабарова возобновили движение.

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