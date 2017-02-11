В Шахтах грабитель ударил мужчину по голове и украл у него деньги и телефон





В городе Шахты Ростовской области в полицию обратился 30-летний местный житель. Мужчина рассказал, что 10 февраля на улице Луговой незнакомец ударил его по голове, после чего похитил деньги и сотовый телефон.

- Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался 21-летний житель Октябрьского района Ростовской области.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодой человек задержан.