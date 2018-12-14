В ряде домов Ростова на неделе отключат свет
В Ростове на ряде улиц на наступившей неделе будут отключать свет.
Так, 18 декабря с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Лесозащитной, в домах с 37 по 83 и с 42 по 94;
- Архангельской, в домах с 27 по 29 и с 28 по 30;
- Днепропетровской, в домах с 67 по 69 и с 20 по 28.
19 декабря в это же время свет отключат на проспекте Шолохова, в домах 126 и 128, в переулке Машинный, 6 и на улице 26-я Линия, 47/4.
20 декабря подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Алма-Атинской, в доме 1/254, с 7 по 29 и со 2 по 36;
- Щаденко, 2/256 и в домах со 2 по 26;
- Щорса, в домах с 1 по 9 и со 2 по 12.
В пятницу, 21 декабря, с 9 до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Дарвина, в домах со 146 по 148;
- Доватора, 195;
- Карпатской, в домах с 49 по 91 и с 50 по 90.
Как сообщили в «Донэнерго», отключение света проводится для исключения аварийных ситуаций.