Авторизация

Регистрация


  • USD 66.62
  • EUR 75.38
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В ряде домов Ростова на неделе отключат свет

В Ростове на ряде улиц на наступившей неделе будут отключать свет.

Так, 18 декабря с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Лесозащитной, в домах с 37 по 83 и с 42 по 94;
- Архангельской, в домах с 27 по 29 и с 28 по 30;
- Днепропетровской, в домах с 67 по 69 и с 20 по 28.

19 декабря в это же время свет отключат на проспекте Шолохова, в домах 126 и 128, в переулке Машинный, 6 и на улице 26-я Линия, 47/4.

20 декабря подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Алма-Атинской, в доме 1/254, с 7 по 29 и со 2 по 36;
- Щаденко, 2/256 и в домах со 2 по 26;
- Щорса, в домах с 1 по 9 и со 2 по 12.

В пятницу, 21 декабря, с 9 до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Дарвина, в домах со 146 по 148;
- Доватора, 195;
- Карпатской, в домах с 49 по 91 и с 50 по 90.

Как сообщили в «Донэнерго», отключение света проводится для исключения аварийных ситуаций.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.