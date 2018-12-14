В ряде домов Ростова на неделе отключат свет

В Ростове на ряде улиц на наступившей неделе будут отключать свет.



Так, 18 декабря с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Лесозащитной, в домах с 37 по 83 и с 42 по 94;

- Архангельской, в домах с 27 по 29 и с 28 по 30;

- Днепропетровской, в домах с 67 по 69 и с 20 по 28.



19 декабря в это же время свет отключат на проспекте Шолохова, в домах 126 и 128, в переулке Машинный, 6 и на улице 26-я Линия, 47/4.



20 декабря подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Алма-Атинской, в доме 1/254, с 7 по 29 и со 2 по 36;

- Щаденко, 2/256 и в домах со 2 по 26;

- Щорса, в домах с 1 по 9 и со 2 по 12.



В пятницу, 21 декабря, с 9 до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Дарвина, в домах со 146 по 148;

- Доватора, 195;

- Карпатской, в домах с 49 по 91 и с 50 по 90.



Как сообщили в «Донэнерго», отключение света проводится для исключения аварийных ситуаций.