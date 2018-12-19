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В Ростовской области задержали парня, укравшего 13 коробок конфет и 9 упаковок рыбы

В Ростовской области задержали парня, укравшего 13 коробок конфет и 9 упаковок рыбы
На Дону задержали подозреваемого в краже из продуктового магазина в станице Кривянской.

Молодой человек зашёл в магазин и взял с прилавка 13 коробок конфет и 9 упаковок красной рыбы. Парень скрылся вместе с товаром. О краже в полицию сообщил продавец торговой точки.

На днях подозреваемого в краже задержали. Им оказался 21-летний местный житель.
- Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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