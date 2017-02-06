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В Ростовской области задержали мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики и спирт

В Ростовской области задержали мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики и спирт

В Ростовской области задержали двух граждан, которые пытались передать в тюрьму наркотики и спирт.

Первый случай произошел в исправительной колонии №2 Ростова-на-Дону. Там задержали 38-летнего мужчину, который хотел перебросить на режимную территорию наркотики.
- В ходе личного досмотра у задержанного обнаружен подготовленный к перебросу сверток с порошкообразным веществом белого цвета,- сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.- Весом этот сверток был около двух грамм.Задержанного доставили в полицию.

Еще одного перебросчика задержали возле исправительной колонии №14 в Новочеркасске. 30-летний мужчина пытался перебросить пять пластиковых бутылок по пол литра каждая. В бутылках находилась спиртосодержащая жидкость.

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в Мировой суд Новочеркасска.

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