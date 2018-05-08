В Ростовской области за сутки сгорели два грузовых авто: видео



За сутки в Ростовской области сгорели два большегруза. Пожары случились 9 мая.



По информации пресс-службы регионального МЧС, в Новочеркасске в переулке Большом около часа ночи вспыхнула «ГАЗель». Происшествие случилось на площади восемь квадратных метров. Две спецмашины и восемь пожарных тушили загоревшееся авто.



Помимо этого, в районе рынка «Алмаз», в Янтарном поселке под Ростовом, вспыхнул грузовик «ГАЗ-3307». Транспорт горел на площади около восьми квадратных метров. С пламенем боролись четыре спасателя и одна пожарная машина.



- К счастью, травм никто не получил, - прокомментировали в ведомстве.

