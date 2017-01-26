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В Ростовской области вынесен приговор бывшей главе администрации, обвиняемой в мошенничестве

В Ростовской области вынесен приговор бывшей главе администрации, обвиняемой в мошенничестве

В Ростовской области вынесен приговор бывшей главе администрации Лакедемоновского сельского поселения Неклиновского района. Татьяну Миронову, которая являлась еще и депутатом этого поселения, обвинили в нескольких случаях мошенничества. Приговор был вынесен 23 января.

С сентября 2005 года по октябрь 2012 года Миронова подписала девять выписок из несуществующих постановлений главы сельского совета о предоставлении своим знакомым земельных участков общей площадью 23,4 тыс. кв. м в селе Гаевка. Выписки были подготовлены специалистами администрацией поселения, которые находились с ней в сговоре.
- На основании этих выписок за знакомыми Мироновой были зарегистрированы земельные участки общей стоимостью 6,8 млн. руб.,- сообщили в прокуратуре Ростовской области.- Бывшая глава администрации признана виновной и ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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