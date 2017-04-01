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В Ростовской области в витрине магазина ритуальных услуг произошёл пожар

В Ростовской области в витрине магазина ритуальных услуг произошёл пожар

В Егорлыкском районе Ростовской области в витрине магазина ритуальных услуг произошёл пожар.

Загорелось помещение, расположенное на улице Патоличева в районном центре – станице Егорлыкской. Звонок в экстренные службы поступил 31 марта в 22:24. Пламя распространилось на площадь 15 кв.м.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в донском управлении МЧС. – Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь спасателей. Полностью горение ликвидировали в 22:34.

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