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В Ростовской области в реке обнаружили тело молодого человека

В городе Красный Сулин Ростовской области 25 января обнаружили тело молодого человека в русле реки Гнилуша. Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего нет.
- Личность умершего установлена, им является 23-летний житель Красного Сулина,- сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области.- Назначено проведение судебно-медицинского исследования.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.

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