В Ростовской области в реке обнаружили тело молодого человека

В городе Красный Сулин Ростовской области 25 января обнаружили тело молодого человека в русле реки Гнилуша. Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего нет.

- Личность умершего установлена, им является 23-летний житель Красного Сулина,- сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области.- Назначено проведение судебно-медицинского исследования.



Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.