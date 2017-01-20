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В Ростовской области в пожаре погибла 84-летняя пенсионерка

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в пожаре погибла пожилая женщина.

Возгорание произошло в хуторе Селезнев на улице Мирной. Сообщение о происшествии во флигеле, расположенном на территории частного дома, поступило в оперативные службы 19 января в 19:47.
- Площадь пожара составила 20 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погибла 84-летняя женщина.

На ликвидацию огня пожарным понадобилось порядка часа. В тушении были задействованы пять человек и две единицы техники.

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