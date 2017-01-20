В Ростовской области в пожаре погибла 84-летняя пенсионерка

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в пожаре погибла пожилая женщина.



Возгорание произошло в хуторе Селезнев на улице Мирной. Сообщение о происшествии во флигеле, расположенном на территории частного дома, поступило в оперативные службы 19 января в 19:47.

- Площадь пожара составила 20 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия погибла 84-летняя женщина.



На ликвидацию огня пожарным понадобилось порядка часа. В тушении были задействованы пять человек и две единицы техники.