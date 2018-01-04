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В Ростовской области в колонию пытались забросить свертки с наркотиками

В Ростовской области в колонию пытались забросить свертки с наркотиками

В Ростовской области в колонию пытались забросить свертки с наркотиками.

Злоумышленников задержали 10 января возле ограждения запретной зоны исправительной колонии № 14 в Новочеркасске. Ими оказались 34-летний уроженец Карелии и 29-летний житель поселка Новоперсиановка. Они пытались перебросить упаковки с наркотиками на территорию колонии.
- При досмотре у мужчин нашли 16 свертков. В упаковках было около 200 граммов наркотиков растительного происхождения. Также было обнаружено более двух тысяч таблеток психотропных препаратов, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Запрещенные вещества изъяли.

Задержанных передали сотрудникам полиции.

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