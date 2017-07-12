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В Ростовской области сгорело 200 тюков сена

В Семикаракорском районе Ростовской области сгорело 200 тюков сена.

Пожар произошёл в станице Задоно-Кагальницкая 12 июля около 23:30. Сухая трава в тюках вспыхнула на территории частного дома на улице Гагарина. Огнём была охвачена площадь 100 кв. м.
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Тушили пожар две единицы техники и восемь человек. Пожар полностью ликвидировали в 23:45.

Ещё одно возгорание сена произошло 13 июля около семи часов вечера в Волгодонском районе. В хуторе Холодный на улице Молодёжной горела сухая трава на площади 48 кв. м. Как и в предыдущем случае, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В ликвидации горения принимали участие пять спасателей с привлечением двух единиц техники.

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