В Ростовской области сгорела тонна сена

В Ростовской области сгорела тонна сена. Возгорание произошло в посёлке Новый Егорлык Сальского района.



Пожар произошёл на территории частного дома на улице Пивоварова 27 июня около часа дня. Огонь распространился на площадь 20 кв.м. В результате пламенем была уничтожена тонна сена.

– В происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Причина пожара устанавливается.



К тушению привлекались две единицы техники и пять спасателей. Пожар локализован в 13:19, полностью горение ликвидировали в 13:25.