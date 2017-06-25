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В Ростовской области сгорела тонна сена

В Ростовской области сгорела тонна сена. Возгорание произошло в посёлке Новый Егорлык Сальского района.

Пожар произошёл на территории частного дома на улице Пивоварова 27 июня около часа дня. Огонь распространился на площадь 20 кв.м. В результате пламенем была уничтожена тонна сена.
– В происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекались две единицы техники и пять спасателей. Пожар локализован в 13:19, полностью горение ликвидировали в 13:25.

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