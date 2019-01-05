В Ростовской области сгорела пасека

В Ростовской области сгорела пасека. Возгорание произошло в хуторе Хапры Мясниковского района.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 8 января после полуночи. Огонь распространился на площадь 30 квадратных метров.



В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.



На тушение выезжали восемь спасателей и две единицы техники. Им понадобилось порядка 15 минут, чтобы ликвидировать возгорание. Причина пожара выясняется.