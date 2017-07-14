В Ростовской области рецидивист в своей машине избил и ограбил мужчину



В Ростовской области рецидивист в своей машине избил и ограбил мужчину. Инцидент произошел в Волгодонске.



26-летний парень заставил сесть мужчину в свой автомобиль, угрожая избить его. Когда горожанин выполнил требования злоумышленника, тот потребовал деньги. Получив отказ, рецидивист сильно разозлился и начал избивать пассажира своей машины. Чтобы остановить подозреваемого, мужчина отдал всю свою наличность - 20 тысяч рублей. Тогда рецидивист выпихнул из автомобиля пострадавшего и скрылся.



- 15 июля полицейские задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник ранее был судим за кражу.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 26-летний парень заключен под стражу.