Авторизация

Регистрация
  • USD 58.85
  • EUR 62.68
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

В Ростовской области разыскивают 54-летнего преступника из Забайкалья

В Ростовской области разыскивают 54-летнего преступника из Забайкалья

В Ростовской области разыскивают 54-летнего Владимира Кузьменко, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

На вид мужчине 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 175 сантиметров, светлые глаза. Он может носить бороду или усы.
- Разыскиваемый может использовать поддельные документы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Легко входит в доверие, коммуникабельный, активно жестикулирует.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Кузьменко, просят позвонить по телефонам в городе Чита Забайкальского края: 8 (914) 504-6666, 8 (3022) 23-57-29 или по телефону в Ростове 8 (863) 249-23-36.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!