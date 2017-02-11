В Ростовской области разыскивают 54-летнего преступника из Забайкалья





В Ростовской области разыскивают 54-летнего Владимира Кузьменко, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.



На вид мужчине 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 175 сантиметров, светлые глаза. Он может носить бороду или усы.

- Разыскиваемый может использовать поддельные документы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Легко входит в доверие, коммуникабельный, активно жестикулирует.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Кузьменко, просят позвонить по телефонам в городе Чита Забайкальского края: 8 (914) 504-6666, 8 (3022) 23-57-29 или по телефону в Ростове 8 (863) 249-23-36.