В Ростовской области работник угнал у своего работодателя машину

В Семикаракорском районе Ростовской области 32-летний житель Волгодонска угнал у своего работодателя «ВАЗ-2107».

- В полицию обратился мужчина, который сообщил, что с территории его домовладения был похищен принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2107», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Выяснилось, что злоумышленник ночью проник в автомобиль своего работодателя, воспользовавшись украденным ранее ключом и, похитив транспортное средство, скрылся на нем в сторону Волгодонска.



Полицейские задержали подозреваемого. В отношении 32-летнего жителя Волгодонска было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Автомобиль возвращен законному владельцу.