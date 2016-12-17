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В Ростовской области работник угнал у своего работодателя машину

В Семикаракорском районе Ростовской области 32-летний житель Волгодонска угнал у своего работодателя «ВАЗ-2107».
- В полицию обратился мужчина, который сообщил, что с территории его домовладения был похищен принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2107», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Выяснилось, что злоумышленник ночью проник в автомобиль своего работодателя, воспользовавшись украденным ранее ключом и, похитив транспортное средство, скрылся на нем в сторону Волгодонска.

Полицейские задержали подозреваемого. В отношении 32-летнего жителя Волгодонска было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Автомобиль возвращен законному владельцу.

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