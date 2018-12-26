В Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим



На трассе в Ростовской области столкнулись два автомобиля. Авария произошла 27 декабря около 12 часов на автодороге Щепкин — Ростов.



За рулём «Лэнд Ровера» ехал 39-летний мужчина. Он стал делать разворот, не убедившись в безопасности манёвра. В итоге машина столкнулась с «Рено Логан» под управлением 44-летнего водителя.



- В результате ДТП пострадал водитель «Рено», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Потерпевший с травмами был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.