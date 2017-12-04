В Ростовской области произошёл пожар в бане

В Волгодонском районе Ростовской области произошёл пожар в бане.



Возгорание случилось в станице Романовской, в садоводческом товариществе «Энергетик». 5 декабря около 15:30 на 7-й улице загорелась баня. На тушение выехали три спасателя и одна единица техники.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, огнём было охвачено 12 квадратных метров помещения. При пожаре никто не пострадал. Чтобы ликвидировать возгорание, пожарным понадобилось несколько минут. Причина происшествия устанавливается.