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В Ростовской области пришла пора весенних паводков

В Ростовской области пришла пора весенних паводков
Ростовской области пришла пора весенних паводков в реках Большая, Берёзовая, Глубокая, Тузлов и Крепкая. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Кроме того, ожидается переполнение прудов в районе реки Сал. Спасатели уже готовятся к сезону паводков.

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