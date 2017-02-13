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В Ростовской области при пожаре погибла пожилая женщина

В Ростовской области при пожаре погибла пожилая женщина

В Новошахтинске при пожаре погибла 81-летняя женщина. Трагедия произошла 12 февраля около половины десятого утра. Одноэтажный частный дом загорелся на улице Ермака, 5.
- Причиной возгорания стало неосторожной обращение с огнем,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- В ликвидации принимали участие три единицы техники, девять человек. Площадь возгорания составила пять кв.м.

Пожар был локализован в 09:43, потушен в 09:47. Однако хозяйку дома спасти не успели.

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