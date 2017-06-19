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В Ростовской области погиб мужчина при пожаре в летней кухне

В Ростовской области погиб мужчина при пожаре в летней кухне. Возгорание произошло утром 20 июня в доме №10 на улице Коперника в Новошахтинске. Пламя распространилось на площадь 20 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в 08:18.
- В результате пожара погиб один человек, его личность устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Причина пожара, предварительно, неосторожное обращение с огнем.

Спасатели потушили огонь в 08:35. В ликвидации огня участвовали две единицы техники и семь человек.

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