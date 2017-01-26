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В Ростовской области обокрали магазин электроники

В Ростовской области обокрали магазин электроники

В слободе Родионово-Несветайской Ростовской области обокрали магазин электроники. Вор проник в магазин ночью 21 января, повредив металлопластиковое окно, и похитил из торгового зала два ноутбука, роутер, машинку для стрижки волос и деньги из кассы. После этого он скрылся.
- Личность подозреваемого удалось установить,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - 25 января был задержан 18-летний местный житель.В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как оказалось, молодой человек был ранее судим за аналогичное преступление. Сумма ущерба составила около 80 тыс. руб.

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