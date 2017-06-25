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В Ростовской области незаконно попытались перевезти через границу 560 цыплят

В Ростовской области незаконно попытались перевезти через границу 560 цыплят
В Ростовской области незаконно попытались перевезти через границу 560 цыплят. Об этом сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных .

Так, в Чертковском районе сотрудники пограничной службы задержали водителя ВАЗ - 2104, который собирался пересечь границу в обход КПП. Мужчина хотел ввезти на территорию донского региона птенцов, на которых у него не было документов. За нарушение ветеринарного законодательства автомобилиста оштрафовали, а птенцов забрали на карантин.

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