В Ростовской области незаконно попытались перевезти через границу 560 цыплят



В Ростовской области незаконно попытались перевезти через границу 560 цыплят. Об этом сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных .



Так, в Чертковском районе сотрудники пограничной службы задержали водителя ВАЗ - 2104, который собирался пересечь границу в обход КПП. Мужчина хотел ввезти на территорию донского региона птенцов, на которых у него не было документов. За нарушение ветеринарного законодательства автомобилиста оштрафовали, а птенцов забрали на карантин.